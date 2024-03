Zweimal Ehrennadel in Gold mit Diamant

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung Ende Februar ehrte der Musikverein Ingerkingen drei Mitglieder seines Vereins für langjähriges aktives musikalisches Engagement. Zu diesem Anlass durfte der Verein den Kreisverbandsvorsitzenden Michael Ziesel in Ingerkingen begrüßen.

Gleich zweimal wurde an diesem Abend die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre aktives musikalisches Engagement an Bruno Bochtler und Johannes Seifert vergeben.

Bruno Bochtler ist seit dem 1. Januar 1973 ein aktives Mitglied im Verein. Er hat sich schon früh für das Waldhorn entschieden und ist diesem anspruchsvollen Instrument über all die Jahre treu geblieben. Bruno ist ein sehr zuverlässiger Musiker, der als Vorbild fungiert und einen guten bis sehr guten Probenbesuch aufweist. Auch außerhalb der Proben und Auftritte ist Bruno bei fast jedem Arbeitseinsatz dabei und unterstützt durch seine freundliche und zuverlässige Art den Zusammenhalt im Verein. Im Jahr 2013 wurde Bruno aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Johannes Seifert ist seit dem 1. Januar 1972 aktives Mitglied im Verein. Bis 2007, also über 35 Jahre, hat er das Stammorchester am Schlagzeug tatkräftig unterstützt und gehört zu den Urgewächsen im Verein. Seit 2009, also seit nun mehr als 14 Jahren, ist Johannes bei der Fahnenmannschaft, die die Vereins-Fahne bei den verschiedensten Gelegenheiten präsentiert. Sein Engagement für diese Aufgabe scheut auch vor langen Reisen und schlechtem Wetter nicht zurück! Im Jahr 2013 wurde Johannes aufgrund seiner vielen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Des weiteren wurde die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktives musikalisches Engagement an Verena Romer verliehen. Verena begann im Jahr 2013 mit der Blockflötenausbildung. Zwei Jahre später, 2015, startete sie mit der Ausbildung an der Querflöte, die sie 2020 mit dem D2 Lehrgang erfolgreich abschloss. Seither spielt Verena im Stammorchester und bereichert durch ihr sicheres Spiel das Flötenregister und unseren Verein.

Bei allen drei Mitgliedern bedankt sich der Musikverein Ingerkingen für ihr Engagement und wünscht ihnen für die persönliche und musikalische Zukunft weiterhin alles Gute.