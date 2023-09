Zwei Titel und Top-Platzierungen

Am 16. September nahmen die jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten des SV Ochsenhausen erstmals an den Mehrkampf-Kreismeisterschaften in Kirchdorf teil. Im Dreikampf mussten Sprint, Weitsprung sowie Kugel oder Ballwurf absolviert werden. Im Vierkampf kam der Hochsprung hinzu.

Luca Held wurde bei den Jungen M15 mit 1953 Punkten überlegen Kreismeister im Vierkampf, dabei stellte er drei persönliche Bestleistungen auf. Ebenso überlegen wurde seine Schwester Mariella Held Kreismeisterin in der W12-Klasse im Dreikampf, mit 1283 Punkten. Ebenfalls in der Jugend W12 startete Emma Feirle im Vierkampf. Sie hatte leider in ihrer letzten Disziplin, dem Hochsprung, sehr viel Pech und verletzte sich beim Einspringen. Ihre Bestleistung steht aktuell bei 1,32 m, mit dieser wäre sie Vizemeisterin geworden, echt schade … somit wurde sie Siebte, mit 1385 Punkten.

Leni Brauchle startete bei der Jugend W15 und verbesserte bei ihrem 2. Platz mit 1535 Punkten viermal ihre Bestleistung. In der Jugend W13 belegte Lilli Bareis, hinter zwei überlegenen Athletinnen, einen hervorragenden dritten Platz und verbesserte sich im Hochsprung auf 1,36 m. Arwid Riedel musste als 16-Jähriger bei den U18 Jugendlichen im Dreikampf starten und wurde hierbei Vierter mit 1243 Punkten. Bei den Jungen M16 war dies der 2. Platz. Er stellte dabei zwei persönliche Bestleistungen auf. In der Jugend M10 startete erstmalig Nicolas Kiehl und wurde im Dreikampf mit 726 Punkten Vize-Kreismeister, worüber er sich sehr freute.

Bereits am 8. September nahmen die Leichtathletinnen und -athleten des SV Ochsenhausen erstmalig beim Wurf- und Sprungtag in Ehingen teil. Hierbei siegte Luca Held im Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf. Das Speerwerfen wurde bis dahin erst zweimal trainiert, deshalb war es für unsere Athleten/innen eine Herausforderung, die sie aber sehr gut meisterten. Mariella Held startete in der Jugend W12, in dem es ein sehr großes Teilnehmerfeld gab, sie wurde trotz alledem im Weitsprung und Speerwurf Zweite sowie Dritte im Kugelstoßen.

Im Hochsprung, bei den Jungen M16, siegte Arwid Riedel. Im Weitsprung wurde er mit persönlicher Bestleistung von 5,20 m Zweiter. Ebenfalls mit persönlicher Bestleistung erreichte er im Kugelstoßen den vierten Platz.

Der SV Ochsenhausen gratuliert seinen jungen Athletinnen und Athleten recht herzlich zu diesen großartigen Ergebnissen.