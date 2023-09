Zwei neue Ehrenmitglieder

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung konnte der Männergesangverein Gutenzell-Hürbel zwei bedeutende Ehrungen vornehmen. Für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein, lange Jahre als aktive Sänger, später dann als passive Mitglieder, wurden Max Bayer und Helmut Gräser zu Ehrenmitgliedern des Männergesangvereins ernannt. Vorstand Ulrich Schlecht überreichte zum Dank zwei Präsentkörbe und der Chor bedachte die Ernennung mit einem kleinen Ständchen. Darüber hinaus gab es auf der Generalversammlung nicht viel Neues. Die Entlastung und Wiederwahl der bestehenden Vorstandschaft übernahm Bürgermeister Thomas Jerg. Dieser bedankte sich außerdem für das Engagement des Chores in der Gemeinde und wünschte dem Verein eine gute Zukunft. Laut Kassier Manfred Bednarski zeigt sich der Verein finanziell in sehr guter Verfassung. So konnte jetzt auch eine großzügige Spende für den Gutenzeller Rotsteg gemacht werden. Nur leider ist die Zahl der aktiven Sänger nach Corona auf 14 geschrumpft. Es werden deshalb dringend neue Sänger gesucht. Für Chorleiter Markus Gerowski würden vier oder fünf zusätzliche Sänger schon genügen um wieder zu alter Sangesstärke zurückzukehren.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.