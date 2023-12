Zwei Meistertitel krönen ein erfolgreiches Jahr

Mit den Junioren U 18 und den Herren 40 schafften es zwei von zehn Mannschaften der Tennisabteilung in der Verbandsrunde 2023 ganz an die Spitze. „Ein schöner Erfolg unserer engagierten Nachwuchsarbeit ist zudem, dass wir sechs Jugendteams am Start hatten“, meint Sportwartin Tanja Buzengeiger. „Damit geben wir unserem Nachwuchs die Chance, sich im Wettkampf weiter zu entwickeln“, freut sich auch Jugendwartin Isabella Wurst.

Mit der zweiten Meisterschaft in Folge und dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnten sich die Herren 40. Von Beginn an verfolgte das Team um Spielertrainer Stephan Reck mit konsequentem Training sein Ziel. Neben Maik Schweizer kamen Oliver Born, Joachim Braig, Stephan Reck, Harald Reck und Helmut Kugler zum Einsatz.

In einem Herzschlagfinale bei ihrem letzten Match in Sigmaringen machten auch die Junioren 18 den ersten Platz klar. Zu diesem großen Erfolg trugen Eric Mahlenbrei, Veit Gläser, Linus Ruess, Jan Unger, Johannes Reck und Maximilian Sigg bei.

Mit der Vizemeisterschaft belohnten sich die Damen 1 um ihre Spitzenspielerin Alice Söllner in der Verbandsstaffel, gleiches gelang dem Herrenteam mit ihrem Spielführer Simon Striebel. Ebenfalls hervorragende zweite Plätze belegten die Jüngsten im Verein in der VR Talentiade U 10 Midcourt sowie die Juniorinnen U 18. Plätze im Mittelfeld ihrer Gruppen behaupteten die Damen 2, die Juniorinnen U 15 sowie das Team im Kids-Cup U 12. Die neu formierten Junioren U 15 sammelten mit engagierter Leistung und teils knappen Ergebnissen viel Matchpraxis.

Schließlich kam auch der Breitensport nicht zu kurz. Bei Anfängerkursen und im freien Training jeden Dienstagabend vertieften einige Nachwuchskräfte ihr Geschick im Umgang mit dem Schläger und der kleinen gelben Kugel.

Sportlicher Erfolg ist schön, aber nicht alles, meinte Abteilungsleiter Fabian Bacher in seinem Fazit: „Ich finde es toll, wie lebendig es beim Training der Kinder und Jugendlichen auf der Anlage zugeht. Unsere Übungsleiterinnen und Trainer um Sandra Mahlenbrei machen eine prima Arbeit! Zusammen mit Monika Wurst gelingt es ihr immer wieder, neue Talente zu entdecken“. Ein wichtiger Baustein ist auch die Tennis-AG in Kooperation mit der Grundschule Langenenslingen. In ihrem Rahmen führten Roswitha Bayer, Veit Gläser und Robert Reck interessierte Kinder in spielerischer Weise ans Tennis heran.