Zwei dritte Landespreise Englisch für Schüler

Auch in diesem Jahr nahmen 18 Schülerinnen und Schüler des Wieland–Gymnasiums (WG) erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen in den Wettbewerbssprachen Englisch, Latein und Spanisch teil. Damit stellte das WG erneut die teilnehmerstärkste Schule des Regierungspräsidiums Tübingen. Die TeilnehmerInnen stellten sich beim Wettbewerb anspruchsvollen Aufgaben in den Kompetenzbereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Landeskunde, Wortkunde, kreatives Schreiben/Übersetzung und freies Sprechen in Form eines selbst erstellten Videos.

Schulleiter Ralph Lange und die betreuende Lehrerin Nina Dewor durften die Bundesurkunden für die erfolgreiche Teilnahme an Mila Angelovska, Hannah Becker, Agnes Deutsch, Emma Freisinger, Samuel Fuchs, Elias Genkinger, Kamola Halilova, Leonie Hohl, David Jedud, Leni Mayer, Anne Mey, Sarah Moll, Rosalie Prinz, Leticia Schäfer, Rebekka Scholz, Raul Suta, Efe Üzey und Ege Üzey überreichen.

Eine besondere Auszeichnung erhielten Leticia Schäfer (9a) und Raul Suta (10a) jeweils in Form eines dritten Landespreises für ihr hervorragendes Abschneiden in Englisch. Beide erhielten eine Einladung zur Preisübergabe in Freiburg.