Zur Spendung der Taufe beauftragt

Ein normaler Mittwochnachmittag, am 8. November um 17 Uhr ‐ der Dom in Rottenburg ist gut gefüllt. 26 Pastoral- und Gemeinderefent:innen der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden von Bischof Dr. Gebhard Fürst in einem feierlichen Gottesdienst mit der Taufspendung beauftragt. Unter ihnen Steffi Brüggemann (SE Biberach) und Magarita Ruppel (SE Biberach Umland) aus dem Dekanat Biberach.

„Mit Ihrer grundlegenden Entscheidung, die außerordentliche Taufspendung zuzulassen, haben Sie Geschichte geschrieben. Sie haben im kirchenrechtlichen Rahmen wichtige Wegmarken gesetzt für eine zeitgemäße Seelsorge in unserer Diözese. Sie haben Weichen gestellt für die Zukunft“, bedankte sich Regina Seneca, Leiterin der Hauptabteilung „Pastorales Personal“ im Bischöflichen Ordinariat bei Bischof Dr.Gebhard Fürst mit großem Beifall der anwesenden Gemeinde.

Viele waren gekommen um bei der feierlichen Ernennung ihrer Gemeinde- oder Pastoralreferent:innen dabei zu sein: Familienmitglieder, Pfarrer, Diakone und Kirchengemeinderatsmitglieder aus allen Pfarreien der Diözese. Sie waren auch schon im Vorfeld bei der Auswahl der Personen beteiligt worden. Pfarrer und Kirchengemeinderäte hatten der Bewerbung der Anwärter:innen zugestimmt. Auch das war schon ein fortschrittlicher Schritt: Viele Gemeinden unserer Diözese wünschen sich eine stärkere Beteiligung der nicht geweihten pastoralen Mitarbeiter:innen. Bischof Gebhard Fürst hat diesen Schritt in seinen letzten Amtstagen mit großem Verständnis für einen guten Weg in die Zukunft unterstützt.

„Es war ein ergreifender Moment“ so beschreiben Margarita Ruppel und Steffi Brüggemann ihre Beauftragung zur Taufspendung durch den Bischof. In einem eigens dafür eingerichteten Qualifizierungskurs hatten sie sich auf die neue Aufgabe vorbereitet. Voll Freude sehen sie den ersten Taufen entgegen, denn an Anfragen fehlt es nicht. Die Entscheidung, das eigene Kind taufen zu lassen, ist nicht mehr selbstverständlich und ein wohlüberlegter Schritt für viele Eltern. Schön, dass junge Familien jetzt einmal mehr in Biberach in guten Händen sind.