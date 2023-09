Zu Besuch im Europaparlament in Straßburg

Drei Tage lang waren 40 Männer und Frauen auf Einladung des Europa–Abgeordneten und Vorsitzenden des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments Norbert Lins, CDU, zu Gast in Straßburg. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis, denn zum einen nahm sich der Abgeordnete Zeit für seine Gäste und zum andern konnte nach dem Bericht von Ratspräsidentin Ursula von der Layen die anschließende Debatte live im Europa–Parlament verfolgt werden.

Betreut wurde die Delegation von Angela Gläsle von der CDU–Geschäftsstelle Biberach. Doch wer schon mal mit der CDU–Ortsgruppe Ertingen verreist ist, weiß, dass dessen Vorsitzender Josef Höninger und sein Team dafür sorgen, dass so ein Ausflug immer zu einem Höhepunkt wird. Da fehlte es an nichts, alles war bestens organisiert. „Ich hab so gar meinen ,Wirtschaftsminister‘ Manne Buck dabei, der dafür sorgt, dass niemand Durst leidet“, so der Ertinger Stukkateurmeister. So gestärkt stand am ersten Tag dann eine Stadtrundfahrt mit anschließendem Fußmarsch auf dem Programm. Erste Eindrücke konnten so über die Geschichte dieser europäischen Hauptstadt gewonnen werden. Am Abend wurden die bekannten elsässischen Flammkuchen genossen. Hier gesellte sich auch MdEP Norbert Lins dazu und man hatte dann Gelegenheit, mit dem Politiker auf Tuchfühlung zu gehen. Die Schifffahrt am andern Tag brachte dann einmalige Eindrücke dieser geschichtsträchtigen Stadt zum Vorschein. Straßburg, wie man es noch nie erlebt hat.

Am letzten Tag dann der Höhepunkt der Reise. Frühmorgens hieß es im Gebäude des Europaparlaments anstehen zur Leibesvisite, bevor man das baulich interessante Parlamentsgebäude betrat. Norbert Lins stellte sich in einem kurzen Diskurs den Fragen seiner Gäste und auch rund um das Europaparlament gab es Informationen aus erster Hand. Am gleichen Tag gab auch die Ratspräsidentin Ursula von der Layen ihren Bericht zur Lage der Nation ab, den die Abgeordneten sich über die Mittagspause zu Gemüte führten, um dann am Nachmittag in die Debatte einzusteigen. Dies war für die Delegation aus dem Schwäbischen ein Highlight, sich diese Diskussionsbeiträge anzuhören und zwar auf deutsch. Norbert Lins stellte sich noch zu einem Gruppenfoto mit seinen Gästen auf, bevor diese dann frohgelaunt und mit der Tatsache, dass es drei tolle Tagen in Straßburg waren, wieder den Heimweg antraten.