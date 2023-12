Zirkus Uttinello begeistert Zuschauer

In der Abt-Ulrich-Blank Grundschule fand vom 20. bis 24. November eine Zirkusprojektwoche statt. Unter Anleitung der Zirkuspädagogen Christoph Eichler und Dirk Maibauer-Scharpf vom Artistiktheater Mixtura Unica und der Gruppenleiter (Lehrkräfte, Betreuerinnen und Eltern) lernten die Kinder Kunststücke am Trapez, Jonglieren, Zaubertricks und vieles mehr. Am Freitag, 24. November, war es endlich so weit: In der vom Deko-Team schön geschmückten Turnhalle fand vormittags die Generalprobe statt, zu der die fünf Kindergärten der Gemeinde eingeladen worden waren. Am Nachmittag wurden die Kinder dann zuerst geschminkt und zogen ihre Kostüme an, bevor sie sich in der Turnhalle fürs Begrüßungslied aufstellten. Vorher begrüßte Schulleiterin Bärbel Schmeil alle Anwesenden und dankte Eltern, Elternbeirat und Sponsoren für ihre Mithilfe und ihre Unterstützung, ohne die diese Projektwoche nicht möglich gewesen wäre.

Dann aber ging es los und die zahlreichen Zuschauer konnten in zwei Vorstellungen bewundern, was die Schüler in der kurzen Zeit gelernt hatten: Zwölf unterschiedliche Gruppen - Leiter, Clowns, Seifenblasen, Fakir, Vertikaltuch, Parkour, Akrobatik, Tiere, Zaubern, Jonglieren, Schwarzlicht, Trapez - boten ein sehr unterhaltsames Programm.

Natürlich gab es in den Pausen ein leckeres Catering von Eltern und Elternbeirat.

Spätestens nach der zweiten Vorstellung waren sich dann alle einig: Die Zirkusprojektwoche war toll und ein Gewinn für die Schulgemeinschaft der Abt-Ulrich-Blank Grundschule!