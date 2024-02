ZfP-Werkstatt als Chance

Beschwingte Popmusik schallt aus dem Radio in der Montagegruppe. Hier und da wird mitgesummt und mitgesungen, während die Hände routiniert einen Arbeitsschritt nach dem anderen verrichten. Zusammengebaut werden hier derzeit LED-Deckenleuchten für Shopeinrichtungen. Der Auftraggeber, ein renommierter Leuchtenhersteller aus dem Bodenseeraum, schwört seit vielen Jahren auf die Präzision und Zuverlässigkeit der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) des ZfP Südwürttemberg. „Unsere Werkstatt liefert stets gleichbleibend qualitativ hochwertige Produkte“, freut sich Gerd Rahmer, Leiter des Bereichs Arbeit und Reha Donau-Riss. „Das merken unsere Kunden natürlich auch. Viele Kooperationspartner sind uns daher seit Jahren eng verbunden.“

Rund 100 WfbM-Beschäftige arbeiten in den Werkstätten am Standort Bad Schussenried. Diese Einrichtungen dienen der beruflichen Rehabilitation, sie ermöglichen den hier tätigen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben. Das Ziel ist es, die individuelle Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu entwickeln, wiederzugewinnen und so zu erhöhen, dass sie im Idealfall wieder ins Erwerbsleben eingegliedert werden können. Betreut und gefördert werden die Klienten dabei von qualifiziertem Personal, welches aus Arbeitserziehern, Ergotherapeuten und Mitarbeitenden des Sozialdienstes besteht. Externe Geschäftspartner können das Angebot mit Aufträgen zur Elektro- und Industriemontage unterstützen.

Neben den beiden Montage-Hallen gehören zur WfbM in Bad Schussenried zwei weitere Außenstellen in Biberach und Riedlingen. Eine eigene Gärtnerei sowie eine Holzwerkstatt runden das Arbeitsangebot für die Beschäftigten ab. Auch hier werden gerne Aufträge von extern angenommen - sei es für die Überwinterung von Kübel- und Terrassenpflanzen oder die Fertigung von Holzprodukten als Einzelstück oder in Serie. „Für die Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten, die in der WfbM beschäftigt sind, bedeutet die Arbeit Wertschätzung und Anerkennung“, erklärt Rahmer abschließend. „Wir freuen uns daher immer über Anfragen von Privatpersonen wie von Geschäftskunden.“ Für nähere Informationen und Anfragen steht Werkstattleiter Gerd Rahmer direkt unter der Telefonnummer 07583 33-1641 zur Verfügung.