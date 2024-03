Zehn Turnerinnen von Schwendi für Bezirksfinale qualifiziert

In Illerrieden fand das Gaufinale der VR-Talentiade Gerätturnen Einzel weiblich des Turngau Ulm statt. Die Mädchen turnten jahrgangsweise an den Geräten Boden, Schwebebalken, Reck und Sprung. Die ersten sechs je Altersklasse qualifizierten sich für das Bezirksfinale in Villingendorf zusammen mit den Turngauen Hohenzollern, Oberschwaben, Schwarzwald und Zollern-Schalksburg. Die Turnabteilung der Sportfreunde Schwendi war mit 25 Turnerinnen stark vertreten.

Turnerisch stark waren auch die Ergebnisse: drei Mädchen erreichten Platz 1, ein zweiter und ein dritter Platz. Insgesamt konnten sich zehn Mädchen für das Bezirksfinale qualifizieren.

Am Vormittag begannen die Kleinsten in der Altersklasse (AK) 7. Sie durften hier erstmals ihr Können unter Beweis stellen. Emily Cakaric erturnte sich Platz 5, gefolgt von Malou Weber auf Platz 6. Neunte wurde Elina Lachenmaier, 11. Elsa Mauz und 12. Luisa Baur. Parallel turnten die Zehnjährigen. Enie Neher gab ihr Bestes und stand mit Platz 1 ganz oben auf dem Treppchen. Katja Beck wurde 10., Liara Buckenheu 13.

Anschließend ging es im Wettkampf weiter mit den Altersklassen 9 und 11 mit insgesamt 54 Turnerinnen. In der AK 9 holte sich Lisa Seipel mit großem Vorsprung den hervorragenden 1. Platz. Emilia Brehm stand ebenfalls auf dem Podest und sicherte sich den 3. Platz. Platz 11 ging an Anna Michl, 13. wurde Elena Cakaric und 18. Elisabeth Macht.

Bei den 11-jährigen ging es ganz eng her. Die sechs Qualifizierungsplätze teilten sich die Turnerinnen der SSG Ulm und Schwendi. Malea Hofmann erreichte Platz 3, Lena Reichl wurde 4. und Emilia Frey erturnte sich Platz 5. Jolina Oppel wurde15.

Ohne Pause ging es am Nachmittag mit den Altersklassen 8 sowie AK12, 13/14+ weiter. Bei den 8-Jährigen mischte Schwendi wieder ganz vorne mit, Dana Manz erreichte souverän Platz 1, gefolgt von Amalia Glanz auf Platz 2. Platz 9 ging an Miriam Müller. Wettkampferfahrung sammelten Elisa Schmaus, Sabrina Boeckh, Sara Leone und Lenia Engelmann, die ihren ersten Wettkampf bestritten. Hannah Beck erturnte sich bei den 12-jährigen den 13. Platz.

Die jeweiligen Siegerehrungen fanden direkt nach den Wettkämpfen statt. Alle Turnerinnen erhielten Urkunden und Medaillen. Die drei Erstplatzierten erhielten zusätzlich einen Pokal. Insgesamt war es für die SFS-Turnerinnen ein sehr gelungener und erfolgreicher erster Wettkampf.