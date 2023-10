Zehn Jahre Oktoberfest für Senioren und Menschen mit Handicap

Pünktlich um 14 Uhr startete das Oktoberfest-Trio „Die Trollys & Wissu“ mit der Begrüßungspolka und hatte in wenigen Augenblick die Stimmung der über 200 Gäste im Griff. Die erste Rakete schallte gleich lautstark im Jubel und die Party konnte für die Senioren der Riedlinger Tages- und Demenzpflege, der Bewohner des Haus Irmengardis, den Werkstättenverbund und die Schule der Heggbacher Einrichtungen, dem Pflegeheim Bad Waldsee richtig beginnen. Moderator und Organisator Michael Wissussek bedankte sich gleich zu Beginn bei den Vertretern der Vorstandschaft der Bürger für Bürger Bad Buchau und der Seniorengenossenschaft Riedlingen für das Wohlwollen sowie die Unterstützung und begrüßte im nächsten Zug das Haus mit Herz-Team.

Zehn Jahre Oktoberfest, das bedeutet Engagement der Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfern. Der Sturm auf das leckere Kuchenbuffet ließ nicht auf sich warten. Hier hatte das Team des Kurzentrums um Kristina Ring alles schön gerichtet. Nach dem Kaffee und Kuchen starte das bunte Unterhaltsprogramm. Monika Adolph und ihre Gäste der Tagespflege Laupheim führten einen Tanz auf. Schlag auf Schlag ging es zum Dirndlwettbewerb über. Zehn Damen und Herren stellten sich zur Wahl und sahen dem Preis in Form von zwei großen Original-Oktoberfestherzen entgegen. Der Applaus des Publikums entschied sich für zwei Gewinnerinnen, Doris Buck und Carmen Sanna. Noch viel mehr Herz gab es beim Programmpunkt der Herzenspolka. Musiker Charly Braig sagte von der Bühne aus: „Was für ein Panorama“, als er sah, wie sich der ganze Saal zur Polonaise in Bewegung setzte, um an der Bühne vorbei die begehrten Lebkuchenherzen zu ergattern. Adelinde Munding betrat im Anschluss die Bühne und strapazierte wieder einmal mit ihren vorgetragenen Witzen die Lachmuskeln der Besucher. Aber das Stimmungsbarometer war noch zu steigern, denn die Caribbean Steelband Kolibris heizte mit Sambarhythmen richtig ein. Auf dem Höhepunkt der Stimmung folgte ein gesangliches Highlight. Die Sängerin Brigitte Thaler verzauberte mit ihrer Stimme das große Finale mit dem Cohen-Song Halleluja. Ein Augenblick zum Innehalten in Gedanken an die Opfer von Krieg und Terror.