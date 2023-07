Wunderbare Wanderung im Tal der Lauter

Zum ersten Mal unternahmen 40 Firmlinge der Seelsorgeeinheiten Münsingen und Zwiefalten eine Pilgertour durch das Lautertal. Patricia Engling und Andreas Gkrüner hatten Tour vorbereitet. Zum Abschluss der Taufe erlebten die Firmlinge ein wichtiges Sakrament, das sie mündig macht.

In der St. Galluskirche in Bichishausen startete die Pilgergruppe mit dem Segen zum Aufbruch am Tag. Auf dem Weg wurde darauf geachtet, dass alle gut mitkommen und niemand überfordert wird. Die Firmlinge sollten zu sich selbst und ihrem Glauben finden, Begegnung und Freude erleben und Erfahrungen mitnehmen.

Unterwegs wurden mehrere Impulse gegeben, unter anderem Frieden, Pilgern, Güte und Wasser. Die Jugendlichen sollten ihre eigenen Grenzen erkennen und Möglichkeiten entdecken.

Ziel der Pilgertour war die Jakobus–Kapelle in Oberwilzingen. Jakobus ist der Schutzpatron aller Pilger. Der Jakobsweg liegt in Europa und hat viele Pilgerwege, die zu heiligen Stätten führen. Der Jakobsweg ist durch eine Jakobsmuschel gekennzeichnet.

Nach einer eindrucksvollen Wanderung über acht Kilometer entlang der Lauter folgte kurz nach 16.00 Uhr die Ankunft. Am Zielpunkt hatten die Eltern ein beeindruckendes und vielfältiges Büffet aufgebaut. Im Schatten der Jakobus–Kapelle schmeckte das gemeinsame Essen hervorragend.

Bei der abschließenden Andacht mit Münsterpfarrer F.J. Schänzle erzählte dieser auch von dem beliebten Ziel des Jakobsweges in die nordspanische Stadt Santiago de Compostela. Er erwähnte auch die erste urkundliche Beschreibung der Oberwilzinger Jakobus–Kapelle im Jahre 805 und zeigte den jungen Pilgern die gespendeten Tafelbilder. Nach einigen Liedern sagte Pfarrer Schänzle Dank an die Helfer und Eltern und ermunterte die Firmlinge: „Ja zu sagen zu dieser Prägung Mensch. Daraus erwächst Mut, das notwendige Ja und das notwendige Nein zu sagen und nach dem Gewissen zu handeln, Eindrücke und Abdrücke zu hinterlassen“.

Gefragt nach den beeindruckendsten Erlebnissen der Pilgertour antworteten Tobias Stoll und Mathis Hagemann übereinstimmend: „Die Gespräche untereinander!“

Die erste Kooperation der Seelsorgeeinheiten Münsingen und Zwiefalten hat tiefe Eindrücke bei den Firmlingen hinterlassen.