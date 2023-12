Württembergische Tennismeisterschaft der U11

Constantin Szpakowski wurde in Stammheim in der Altersklasse U11 württembergischer Meister. Dass der elfjährige Constantin ein Tennistalent ist, weiß man in Achstetten nicht erst seit kurzem. Er spielte in Stammheim herausragendes Tennis und holte sich den verdienten Titel.

In der ersten Runde siegte er gegen Henry Alexander Merk aus Bernhausen mit 6:2 und 6:0. In der zweiten Runde gegen Niels Breitinger vom TC BW Zuffenhausen ebenfalls mit 6:2 6:0. Im Halbfinale wartete keine einfache Aufgabe, gegen Felix Morgenbesser aus Ravensburg musste Constantin über die volle Distanz gehen.

Nach leichter Nervosität im ersten Satz konnte er aber mit 2:6, 6:3 und 6:3 die Oberhand behalten. Im Finale kam es dann zum Duell gegen den an eins gesetzten Nikita Golev aus Göppingen. In einem spannenden Finale siegte Constantin verdient mit 6:1 und 6:3. Eine Woche zuvor belegte er den dritten Platz bei den U12 Bezirksmeisterschaften in Biberach.