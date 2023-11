Wünschewagen Allgäu/Schwaben profitiert von Spende

Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens hat die Hutner AG eine Spende von 1000 Euro an den „Wünschewagen“ überreicht. Der „Wünschewagen Allgäu/Schwaben“ ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwer kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase Herzenswünsche zu erfüllen. Diese Wünsche reichen von einem letzten Besuch am Meer, einem Treffen mit einem geliebten Prominenten bis hin zu einem Besuch an einem Ort, der für die betroffene Person eine besondere Bedeutung hat. Mit der Spende der Hutner AG können weitere Herzenswünsche erfüllt werden, und noch mehr Menschen werden in ihrer schwersten Zeit Trost und Freude finden.

Die Firmenvorstände Claudia Engel-Hutner, Markus Haslinger und Christian Göggerle freuen sich, zur Erfüllung dieser wichtigen Mission beitragen zu können. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums an den Wünschewagen zu spenden“, sagte Claudia Engel-Hutner. „Wir bewundern die wichtige Arbeit, die diese Organisation leistet“, so Markus Haslinger. „Wir sind stolz, einen Beitrag zu leisten, der das Leben so vieler Menschen in unserer Gemeinschaft berührt“, ergänzt Christian Göggerle.

Uta Firnhaber vom Wünschewagen-Team drückte ihren herzlichen Dank für die großzügige Geste aus. Sie betonte, wie wichtig diese Spende für den Wünschewagen ist, da er ausschließlich spendenfinanziert agieren kann.

Die Hutner AG bietet Beratung, Coaching, Training/Workshops und Messbarkeit und begleitet Kunden in Organisationsentwicklung und Kompetenzmanagement für Vertrieb, Verkauf und Führung.

Der „Wünschewagen“ ein ehrenamtliches Projekt des ASB Deutschland, Infos unter www.wuenschewagen.de im Internet.