Witzige Schüler-Videos und Gastvortrag zur Geologie

Ein Jahr lang haben die Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Realschule am BSBZ mit ihrem Lehrer Johannes Lessmeister an Videos zum Thema Geschichte der Landschaft gearbeitet. Jetzt wurden die Filme gemeinsam mit dem Vortrag von Professor Schwab einem interessierten Pubklikum präsentiert. Die Kooperation der Gesellschaft für Heimatpflege, der JUKS und des Schulzentrums hatte das Ziel, Jugendliche für Geschichte zu begeistern und die Möglichkeit zu bieten, eine jugendgemäße Darstellungsform zu finden. Die Gestaltung der Themen wurden durch Simon Gallus unterstützt. In den Videos wurde Oberschwaben von Meerwasser geflutet, Urtiere kreuzten die Landschaft und hinterließen ihre Zeichen wie beispielsweise die Haifischzähne nahe Baltringen. Der Mooraufbau wurde in übergroßen Reagenzgläser nachvollzogen, ein Gespräch mit dem Findling erläuterte den Weg des Steines aus den Alpen. Die unterhaltsamen Videos und der anschauliche Vortrag von Andreas Schwab wurden mit langanhaltendem Applaus quittiert. Die Videos werden mit den fachlichen Ausführungen von Andreas Schwab zu einem Film zusammen gefasst. Dieser ist in einigen Wochen über das Kreismedienzentrum Biberach abrufbar.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.