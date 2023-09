Wir suchen Dich zur Verstärkung

In 2024 ist der 100. Todestag von Giacomo Puccini. Seine Opern sind weltbekannt. Die Melodien von Tosca, Madam Butterfly sowie Turandot und die häufig opulenten Aufführungen der Obern sind immer wieder Sehens– und hörenswert. Dass Puccini allerdings auch eine Messe geschrieben hat, das wissen die Wenigsten. Die Messa die Gloria für Orchester und Chor (SATB) sowie solistischen Tenor und Bariton entstand zwischen 1878 bis 1880.

Der Kirchenchor Biberach möchte in besonderer Weise Puccini gedenken und unter Leitung von Johannes Striegel die Messe zur Aufführung bringen. Dazu suchen wir begeistere Sänger/innen die sich auch von der Musik Puccinis anstecken lassen möchten.

Wir beginnen mit den Proben am Freitag, 15. September, um 20 Uhr im Seenhofsaal. Registerproben und ein Probesamstag im März2024 werden die Proben ergänzen. Die Aufführung der Messe in voller Besetzung mit Chor, Orchester und Solisten ist für den 28. April 2024 in der Stadtpfarrkirche St. Martin geplant.

Unser Kontakt: [email protected].