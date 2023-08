Wir sind dann mal weg

Das Schuljahresende ist leider auch immer die Zeit, an der Abschied genommen werden muss. So wurden am letzten Schultag vor den Sommerferien im feierlichen Rahmen folgende Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen von Schulleiter Oliver Paul verabschiedet:

Sigrid Nowack war seit 2008 als Pädagogische Assistentin an der Federseeschule tätig und unterstütze seither die Lehrkräfte äußerst verlässlich und kompetent bei der individuellen Förderung und Forderung der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe sowie auch im Bereich Deutsch als Zweitsprache in den Vorbereitungsklassen. Frau Nowack war auch ein gutes Miteinander im Team sehr wichtig und sie trug durch viele Impulse und Rituale maßgeblich dazu bei, dass innerhalb des Teams eine herzliche, freundliche und angenehme Atmosphäre herrschte. Nun geht sie in den wohlverdienten Ruhestand.

Evelin Wulfert, die bereits im Schuljahr 21/22 bei uns an der Schule das FSJ absolvierte, war in diesem Schuljahr als Betreuungskraft sowie Teilzeit–Sekretärin tätig und unterstützte uns ganz hervorragend. Sie beginnt nun im Herbst ihr Lehramtsstudium.

Kerstin Eßer war in den vergangenen zwei Schuljahren als Klassenlehrkraft in der Vorbereitungsklasse 2 eingesetzt und leistete hier eine großartige Arbeit im Bereich Deutsch als Zweitsprache sowie bei der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Sie pausiert nun zunächst aus privaten Gründen.

Unsere beiden Lehramtsanwärterinnen Skadi Dreller und Maida Music haben ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Während Frau Dreller auch weiterhin bei uns an der Federseeschule weiterarbeiten darf, wechselt Frau Music an die Mühlbachschule GMS Schemmerhofen.

Ursula Hecht wird im neuen Schuljahr als externe Krankheitsvertretung an die Birkendorf–Grundschule Biberach abgeordnet. Juliana Meßmer und Jonas Mamo haben beide ihr FSJ bei uns erfolgreich absolviert und beginnen im Herbst ihr jeweiliges Studium.

Wir wünschen allen ausscheidenden Lehrkräften und Mitarbeiter*innen für die weitere Zukunft alles Gute und bedanken uns ganz herzlich für den an der Schule geleisteten Einsatz und die gute Zusammenarbeit!