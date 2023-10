Zeh folgt interimsmäßig auf Kork beim SV Winterstettenstadt

Der SV Winterstettenstadt und Trainer Selim Kork gehen künftig getrennte Wege. Interimsmäßig wird Bernhard Zeh den Tabellenfünften der Fußball-Kreisliga A I Riß betreuen.

„Die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Trainer hat seit dem Ende der vergangenen Saison zunehmend abgenommen. Das war ein schleichender Prozess“, sagt SVW-Spielleiter Marcus Hege. „Daher haben wir uns vergangene Woche zusammengesetzt und die Situation erörtert. Dabei sind wir einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, sich zu trennen.“

Die Aussagen von Hege bestätigt Selim Kork auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Es war eine Erfahrung den SVW zu trainieren, die mich als Trainer weiterbringt. Die sportliche Bilanz hat meiner Ansicht nach auch absolut gestimmt“, so der Ex-Coach, der in der Winterpause der Vorsaison beim SVW übernommen hatte. „Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft.“

Beim 4:3 gegen Bellamont am vergangenen Sonntag hatte Kork letztmals auf der SVW-Bank gesessen. „Dafür hatte er dankenswerter Weise noch zugesagt“, sagt Hege. „Wir vom SV Winterstettenstadt wünschen Selim Kork alles Gute für die Zukunft. Er hat grundsätzlich eine gute Arbeit gemacht.“

Bernhard Zeh wird die Mannschaft nun bis auf Weiteres betreuen, parallel dazu läuft laut dem SVW-Spielleiter die Suche nach einem neuen Chefcoach. „Wir sind Bernhard sehr dankbar, dass er in dieser Situation übernimmt. Er ist ein Ex-SVW-Spieler, kennt den Verein also in- und auswendig, und braucht keine Eingewöhnungszeit“, so der 47-Jährige. „Mit ihm wollen wir uns im gesicherten Mittelfeld weiter etablieren.“

„Als mich Marcus Hege gefragt hat, ob ich einspringen kann, habe ich schnell zugesagt“, sagt der 53-jährige Bernhard Zeh. „Es ist Ehrensache bei meinem Heimatverein auszuhelfen.“

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Winterstettenstadt den Tabellensiebten SGM Tannheim/Aitrach (Anstoß: 17 Uhr). „Das wird keine einfache Aufgabe. Die SGM ist besser, als es der Tabellenstand aussagt“, so Hege.