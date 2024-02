Unter dem Slogan „Lyrik trifft Engagement“ findet am Donnerstag, 14. März, im Riefhaus in Winterstettenstadt eine Poetry Show statt. Das Netzwerk Sorgende Gemeinschaft im Landkreis Biberach lädt Jung und Alt, Engagierte und die, die es werden wollen, dazu herzlichst ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Start ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist notwendig.

Im Mittelpunkt des Abends stehen die poetischen Beiträge von Jonas Pan aus Tübingen, Silke Weißenrieder aus Altshausen, Marvin Suckut aus Konstanz und Marie Lemor aus Freiburg. Die Mischung macht’s. Jeder Slammer hat drei Texte im Gepäck, die sie oder er dem Publikum zum Besten gibt. Durch den Abend führt Tobias Meinhold vom Kultur-Reservoir Biberach.

Die Akteure im Netzwerk Sorgende Gemeinschaft kommen aus der Jugendar-beit, Seniorenarbeit und Behindertenhilfe. Sie haben eine solidarische Gesell-schaft im Blick, die sich um die Bedingungen guten Lebens und wechselseitiger Sorge für alle kümmert. Dies erfordert ein Zusammenwirken von zivilgesell-schaftlichen Ak-teuren, professionellen Dienstleistern und der öffentlichen Hand. So vielfältig das Engagement in der Sorgenden Gemeinschaft ist, so vielfältig verspricht der Abend im Riefhaus in Winterstettenstadt zu werden. Die Poetinnen und Poeten:

Marvin Suckut: Der 1989 in Stuttgart geborene Marvin Suckut ist Autor, Kabarettist, Slam Poet und Moderator. Seine Karriere begann 2009 mit den baden-württembergischen u20-Meisterschaften im Poetry Slam, welche er gewann. Seitdem kann er auf über 1600 Auftritte bei Poetry Slams, Kleinkunstbühnen, Lesungen und sonsti-gen Literaturveranstaltungen zurückblicken, wobei er als feste Größe in der deutschsprachigen Szene über 500 Wettbewerbe für sich entschied.

Marie Lemor: Marie Lemor ist Poetry Slammerin aus Freiburg und empfindet eine große Liebe zu Worten, Sprache, Lyrik und Literatur. In ihren Texten erzählt sie von den klei-nen und großen Abenteuern auf der Reise zwischen Realität und Hirngespinst. Verpackt in Versmaß oder Prosa bringt sie Geschichten auf Papier, die das Künstlerherz am Schlagen halten sollen.

Jonas Pan: Noch im letzten Jahrtausend geboren, präsentierte Jonas Pan seine Texte zu-nächst in der Waldorfschule tanzend und lernte parallel die Magie schätzen. Sei-ne Initiativbewerbung bei Hogwarts scheiterte trotz seines Titels zum deutschen Vizejugendmeister der Zauberkunst, weswegen er sich gezwungen sah, seine Talente auf die Magie der Worte zu transferieren. Jonas Pan steht mehr als sein halbes Leben auf der Bühne und vereint in verschriftlichten Gedankengängen seine persönlichen und künstlerischen Erfahrungen, die er über die Jahre sam-meln durfte. Er wurde 2019 Vize-Baden-Württembergischer Meister im Poetry Slam.

Silke Weißenrieder: Die Lehrerin Silke Weißenrieder wollte ursprünglich nur einmal schauen, wie sie die Bühne nervlich so aushält und wie sich das so anfühlt. Über 20 Jahre Elternabend waren ihrer Bühnenperformance förderlich und so verliebte sich nicht nur das Publikum in sie, sondern auch sie sich in die Bühne. So steht sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, wenn sie nicht ihren Schüler beim Erwachsenwerden zuschaut oder ab und an cringe Sachen zu ihnen sagt.