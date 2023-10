Erntedankteppich in Winterstettenstadt

In der St. Georgskirche ist wieder ein schöner Erntedank-Bildteppich zu bewundern. Das ist das Monogramm von Maria, daraus wächst eine Rose. Mit diesem Brauch des Ernteteppich wird auch an die vielen guten Ernteerträge gedacht, die Gott uns immer wieder schenkt. Dieser Ernteteppich gibt der Kirche einen schönen Schmuck zur herbstlichen Erntezeit. Der Teppich wird schon seit vielen Jahren von Frauen der Kirchengemeinde in mühevoller Kleinarbeit hergerichtet. Sie achten darauf, dass möglichst viele Früchte und Samen aus heimischen Gärten und Feldern auf dem Erntedankteppich sind. Aus diesem Grund wird er auch von vielen angeschaut und ist in der in der Umgebung gern gesehen, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Dank für die gute Ernte werden die Erntedankteppiche in vielen Kirchen gefertigt. Er wird noch bis circa 25. Oktober zu besichtigen sein.