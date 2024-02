Akrobatik in schwindelnder Höhe wird zum Hingucker

(aß) - Mit Akrobatik in atemberaubender Höhe machte die Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins Ingoldingen bei der Dorfer Fasnet auf sich aufmerksam. Themen und lokale Begebenheiten sowie aus der Politik, bereicherten in origineller Art und Weise das gut zweistündige Programm.

„Seid ihr gut drauf“, fragte Florian Sigg das Publikum in der voll besetzten Mehrzweckhalle Winterstettendorf bei der Eröffnung des kurzweiligen und farbenfrohen Programms. Die Ampelpolitik bekam als erstes ihr Fett ab. Unter Musikbegleitung von DJ „Tob“ betraten der ratlose und nichtssagende Bundeskanzler Olaf Scholz mit Augenbinde, Christian Lindner ohne Geld und Robert Habeck die Bühne. Mit dabei Luftballons in der jeweiligen Parteifarbe. Mit Mistgabel und in Gummistiefeln machte eine Gruppe auf die Bauerproteste aufmerksam. In Flamencokleidung trat die Volkstanzgruppe Winterstettendorf mit ihrem Leiter Alfred Hahn auf. Mit Leidenschaft führten die Damen und Herren den traditionellen Flamencotanz der spanischen Gitanos vor.

Bei den Dorfnachrichten nahm eine Gruppe das Leben im Dorf auf die Schippe und amüsierte sich ausgiebig. Dabei wurden auch das Rathaus und der Bauhof aufs Korn genommen. Anschließend gehörte die Bühne der Voltigiergruppe des Fahr- und Reitvereins Ingoldingen mit Trainerin Nadine Fessler. Unter dem Motto „Arabische Nächte - Aladin und seine sieben Mädchen“ war die Akrobatik der Akteure in schwindelnder Höhe ein echter Hingucker. Zum Thema Fußball wussten „alte Herren“ aus früheren Zeiten zu erzählen. Mit einem Showtanz in Fußballtrikots bereicherten die Mädchen der Landjugend den Abend. Gebhard Maucher und Bärbel Bauer von der Theatergruppe studierten in einem Restaurant die Speisekarte. Sie kamen mit den Begrifflichkeiten nicht zu Recht. Die Bedienung (Alexandra Hopp) half ihnen und erklärte, was unter den Bezeichnungen auf der Speisekarte zu verstehen ist. Schnitzel Balkan Art entpuppte sich als Zigeuner Schnitzel, Schnitzel Austria als Wiener Schnitzel, Alster Semmel als Hamburger und Borstenviehextremität als Schweinshaxen.

Die Dorfer Fasnet wird seit vielen Jahren von der Fasnetsgemeinschaft der Winterstettendorfer Vereine veranstaltet. Über die hohe Besucherzahl freute sich Vorstand Florian Sigg. Vor Corona seien es weniger Gäste gewesen, resümierte Sigg. Am Gompigen Donnerstag, 8. Februar, findet um 20.00 Uhr, die zweite Aufführung statt.