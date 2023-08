Jakob Bräckle gehört zu den bekanntesten Malern Oberschwabens des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1897 in Winterreute geboren. Dort baute er sich ein kleines Ateliershaus, in dem er viele Sommer verbrachte und malte.

Bruno Albinger vom Schwäbischen Albverein in Ringschnait bietet am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr eine Führung zum Leben Bräckles rund um Winterreute an. Treffpunkt ist der Parkplatz „Hohaus“, westlich von Winterreute. Die Teilnahme ist kostenlos.