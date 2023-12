Winter im Kindergarten St. Josef

Mit dem ersten Schnee im Winter fängt im Wilflinger Kindergarten St. Josef die Rodelzeit an. Täglich bringen die Kinder ihre Schneefahrzeuge mit, um im Garten am Hügel zu rodeln. Leider ist der Schnee meistens viel zu schnell weggeschmolzen und der eine oder andere Bob wird vergebens mitgebracht. Hoffen wir auf viel Schnee in diesem Winter … auch wenn nicht alle Erzieherinnen ihre Freude daran haben. Foto: Bianca Münch

