Wilde Wege im Wilden Kaiser

Das Kaisergebirge zwischen Kufstein und St. Johann in Tirol gehört zu den bekanntesten Gebirgsgruppen in den Ostalpen.

Das Kaisergebirge gliedert sich in den überwiegend aus blankem Kalkfels bestehenden Wilden Kaiser sowie den davon nordseitig gelegenen Zahmen Kaiser.

Die beiden Bergketten sind durch das Stripsenjoch mit einander verbunden. Unterhalb des Stripsenjochs, ganz am Ende des Kaiserbachtales liegt das Hans– Berger– Haus. Dieses war das Ziel der Biberacher Gruppe.

Mit dem Zug ging es nach Kufstein und Dank des hervorragendes Kufsteiner Nahverkehrs konnte die DAV Gruppe schon am frühen Nachmittag sich auf den langen Weg durch das malerische Kaiserbachtal machen.

Der Wilde Kaiser mit seinen spektakulären Kalkformationen kann nur auf langen, anspruchsvollen Wegen erkundet werden.

Am ersten Tag ging es dann über die Scharlinger Böden zum Einstieg des Gamsänger–Steiges und auf diesem durch die ruppige Rote–Rinn–Scharte auf die Rückseite der Ellmauer Halt. Der Gamsänger–Steig führte die Biberacher DAV´ler über spektakuläre Eisensteige in Richtung Kopförl. Vom Kopförl ging es unterhalb von den Karlspitzen und dem Totenkirchl durch den Hohen Winkel in Richtung Hans–Berger– Haus. Nur nicht zu spät kommen: es wäre unverzeihbar zum wirklich hervorragenden Essen im Hans Berger–Haus zu spät zu kommen!

Am zweiten Tag ging es gestärkt über den Gütlersteig durch ein weiteres wildes und langes Kaisertal in Richtung Sonneck.

Charakteristisch für die tiefeingeschnittenen Kaisertäler sind die steilen Kalkwände welche die Täler flankieren. Die Täler sind karg und steil mit gigantischen Felsbrocken umgeben von steilen Geröllhalden. Der Name ist Programm: ein wildes, majestätisches Gebirge.