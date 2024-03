Wieland-Gymnasium: Geografie-Wettbewerb

Die Fachschaft Geografie nahm erstmalig in der Jahrgangstufe 6 am DIERCKE-Wissen Wettbewerb teil. Gefragt war in dem bundesweit an vielen Schulen angebotenen Wettbewerb geografisches Wissen, insbesondere zur nationalen und internationalen Topographie. Die Preisträger Joud Alzarqan (1. Preis, Globus), Ruben Köhl (2. Preis, Atlas) und Lasse Rachota (3. Preis, Geografiespiel) freuten sich über attraktive Preise. Links auf dem Bild Geografielehrerin Nadine Leins.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.