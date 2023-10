Wie Demokratie und Politik funktionieren

Vergangene Woche hatte Frau Dr. Anja Reinalter die großartige Gelegenheit, das Gymnasium des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in ihrem Wahlkreis Biberach zu besuchen und mit über 150 Schülern und Schülerinnen der 9. bis 12. Klasse über ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete zu sprechen. Zunächst schilderte sie ihren Einstieg in die Politik zuerst als Elternbeirat, dann bald auf kommunaler Ebene und seit ihrer Mitgliedschaft bei den Grünen der schnelle Aufstieg in die Bundespolitik über die Landesliste. Frau Dr. Reinalter informierte die interessierten Zuhörer darüber, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten sie im Bundestag als Parlamentarische Geschäftsführerin und als Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat. Besonders betont hat sie, dass bundespolitische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf den Alltag aller Bürger und Bürgerinnen ‐ auch hier im Wahlkreis ‐ haben. Deshalb sollten alle von ihren politischen Partizipationsmöglichkeiten Gebrauch machen. Politische Teilhabe ist für junge Menschen von entscheidender Bedeutung, da sie so aktiv über ihre eigene Zukunft mitbestimmen können. Denn es ist von unschätzbarem Wert, wenn Bürger und Bürgerinnen ihre Ideen einbringen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Schließlich stellte sie sich als Mitglied der Ampel-Koalition einigen kritischen Fragen der Schülerinnen und Schüler. „Diese Begegnung hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, gerade mit jungen Menschen über Demokratie und Politik zu sprechen. Ich bin dankbar für die herzliche Aufnahme im Gymnasium des Bischof-Sproll-Bildungszentrums und hoffe, dass dieser Besuch dazu beigetragen hat, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an politischen Themen zu stärken“, so Dr. Anja Reinalter.

