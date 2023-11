Wichtelaktion des Kindergarten St. Uta

... diesen Vorsatz setzten Familien des Kindergarten St. Uta in Uttenweiler in den letzten Wochen in die Tat um. Im November wurde von den Erzieherinnen der Aufruf gestartet, dass sich jeder aus der Gemeinde melden konnte, der sich im Advent mit kleinen selbstgemachten Aufmerksamkeiten beschenken lassen möchte oder Jemanden kennt, der sich über diese Überraschungen freuen würde. Der Fantasie der Wichtelfamilien waren dabei keine Grenzen gesetzt. Es wurde gebastelt, gebacken, gemalt und an manchen Fenstern wuchs die weihnachtliche Fensterdekoration von Woche zu Woche. Die Freude und die Dankbarkeit der Beschenkten zeigte den „Wichteln“, wie kostbar das Freude-Schenken in diesen Tagen auch für die eigene Familie sein kann. Diese Aktion kam bei den älteren Menschen aus Uttenweiler auf jeden Fall sehr gut an und wird hoffentlich nicht die Letzte sein.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.