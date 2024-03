WG-Frühlingsbasar lockte viele Besucher

Der Frühlingsbasar des Biberacher Wieland-Gymnasiums lockte zahlreiche Besucher in die Mensa. Veranstalter war der Förderverein, organsiert wurde der Basar traditionell von der SMV. Schüler der Unterstufe boten den Besuchen einen bunten Mix zu Verkauf. Von Gebackenem über Gebasteltes und Blumenschmuck bis hin zu Genähtem gab es Accessoires rund um den Frühling. Für die Verkostung sorgten Donaufahrer aus der Stufe 9. Die Hälfte der Einnahmen verblieb bei den Klassen, die andere Hälfte kommt geht als Spende an den Verein Himalayan Project und kommt der dortigen Partnerschule des WGs in Nepal zugute.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.