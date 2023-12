WG-Delegation auf Botschafterkonferenz

Eine vierköpfige Delegation der Europabotschafter-AG vertrat das Wieland-Gymnasium (WG) bei der Konferenz der süddeutschen Europabotschafterschulen in Ingolstadt. Das Treffen diente dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung zwischen den Botschafterschulen in Baden-Württemberg und Bayern. Gemeinsam wurden spannende Projektideen zur Europawahl 2024 entwickelt, die Konferenzteilnehmer wurden über Seminar- und Exkursionsangebote für Botschafterschulen informiert und ein Vortrag unter dem Titel „Wo Europa auf Verschwörungsdenken trifft“ klärte darüber auf, warum Verschwörungsideologien oft auch bei Jugendlichen auf Resonanz stoßen und was man der Verbreitung von Verschwörungserzählungen entgegensetzen kann. Mitglieder der WG-Delegation waren Michelle Stammet (9d), Charlotte Fischer, Sophia Fieseler und Maurice Binder (10c) sowie Volker Arnold als begleitender Lehrer.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.