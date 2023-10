Der Goldene Oktober beschenkt uns mit Gärtnergold. Wenn sich Obstbäume und Co im Garten nackig machen, ist die richtige Zeit, bunte Blätter einzusammeln. Denn Herbstlaub ist kein Abfall, es ist wertvoll.

Raschelndes Vielzweckmittel

Mit Laub auf den Beeten kann man Feuchtigkeit und Nährstoffe im Boden halten, Kleinstlebewesen schützen und Unkraut/Beikraut unterdrücken. In Irland legt man im Herbst Kartoffeln in die Erde, bedeckt sie mit einer dicken Schicht Laub und kann im nächsten Jahr zeitig ernten. Das will ich heuer ausprobieren.

Laub kompostiert schnell

Eine dünne Schicht bunter Blätter kann man zwischen Zierpflanzen und auf anderen kahlen Flächen verteilen oder leicht einarbeiten. Laub hat den großen Vorteil, dass es schnell kompostiert und den Boden auflockert. Aus diesem Grund haben Gärtnereien seinerzeit ganze Laubrotten angelegt. Das Laub wurde eingesammelt und in eigenen Gestellen kompostiert und diente im nächsten oder übernächsten Jahr als beste krümelige Aussaaterde. Trick 17 ist, das Laub vor dem Kompostieren mit dem Rasenmäher zu zerkleinern.

Laub und Stickstofflieferanten machen gute Erde

Damit alles gut klappt, braucht das kohlenstoffhaltige Laub stickstoffhaltige Partner. Dazu kann man Rasenschnitt, Mist von Hühnern und Pferden oder gekaufte Hornspäne hernehmen. Reifer Kompost dient als Starter. Wenn Sie in ein paar rosa Kompostwürmer auftreiben können, um so besser. Urgesteinsmehl fördert den Prozess ebenfalls. Das Gemisch braucht Feuchtigkeit, aber keine Staunässe. Setzen sie die Rotte regelmäßig um und befeuchten Sie sie bei Trockenheit.

Wenn Sie keine oder wenige Bäume im Garten haben, fragen Sie doch mal bei den Nachbarn nach.

Das große Aber

Wie immer gibt es auch beim Gärtnergold ein Aber: Setzen Sie kein Laub von offensichtlich kranken Bäumen ein. Auch von Blättern mit Mehl- oder Sternrußtau würde ich die Finger lassen. Schlecht geeignet ist zudem Laub von Kastanie, Eiche, Walnuss und Pappel es ist zu gerbsäurehaltig und verstoffwechselt sehr langsam.

Kresse hat etwas zu sagen

Wollen Sie wissen, ob sich Ihre Laubrotte schon in gute Erde verwandelt hat, machen Sie den Kressetest: Legen Sie Kressesamen auf etwas Komposterde. Ist sie zu frisch, bilden sich nach wenigen Tagen gelbe oder braune Blätter aus. Bleiben die Blätter dagegen grün, ist der Kompost reif.