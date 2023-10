Wennedacher „Schulausflug“

Am Sonntag, 22. Oktober, startete die Dorfgemeinschaft Wennedach zum sechsten Ausflug an der alten Schule, diesmal ging es nach Sigmaringen.

Erster Halt war in Herbertingen. Im „Zollhaus“, einer Filiale der Bäckerei Zoll aus Ummendorf, war für uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet hergerichtet. Anschließend führte uns der Bus zum Schloss Sigmaringen zu einer Schlossführung. Danach blieb Zeit für einen Stadtrundgang und einem Rundweg entlang der Donau beim Gelände der ehemaligen Landesgartenschau.

Bei herrlichem Sonnenschein genossen wir die Busfahrt durch das herbstliche Donautal, vorbei an steilen Felsformationen und Burgen bis nach Gnadenweiler hinter Beuron.

In der Wallfahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“ bekamen wir einen engagierten Vortrag über die Kapelle und die formenreiche Ausgestaltung und Symbolik des Breisacher Künstlers Helmut Lutz. Gemeinsam beteten wir noch für den Frieden in Europa und in der Welt.

Zum Abschluss kehrten wir im danebenliegenden Kaffee ein. Dieser gelungene Tagesausflug bleibt in guter Erinnerung.