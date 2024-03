Wenn die Waldweihnacht Berge versetzen hilft

Im vergangenen Dezember 2023 fand am dritten Advent die Waldweihnacht des Hegerings Biberach im Burrenwald statt. Bei moderaten Temperaturen fand dieses schöne Beisammensein einen unvergleichlichen Zulauf. Viele Familien nutzten diesen Tag als Einstimmung auf die Feiertage. Nach einführenden Klängen der Jagdhornbläsergruppe und einer Eröffnungsrede durch den Hegeringleiter Andreas Kübler, konnten sich die Besucher auf Wildwurst, Glühwein oder Kinderpunsch freuen. Als dann der Nikolaus in einer Pferdekutsche kam, waren die Augen der Kinder groß. Viele der Kleinen erfreuten den Nikolaus durch Gedichte und Lieder und wurden dafür mit Lebkuchen belohnt. Was bleibt nach einer solchen Aktion für uns als Jäger? Dieses Jahr wieder etwas ganz Besonderes. Mit dem Gewinn von 1000 Euro unterstützt der Hegering Biberach ein Projekt, das im Namen sein Motto trägt: „Zusammen Berge versetzen e.V.“ aus Eberhardszell. Mit dieser Spende, die direkt bei den Betroffenen ankommt, werden Menschen in schwierigen gesundheitlichen Situationen unterstützt. Wir freuen uns, einen Teil zu diesem Projekt beizutragen und die Organisatoren um Marco Pisarro und Michael Schlichthärle dabei zu unterstützen.

