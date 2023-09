Wendelinusritt 2023

Bei Kaiserwetter jährte sich am Sonntag, 17. September, zum 76. Mal die Wiedereinführung des Gutenzeller Wendelinusrittes von Gutenzell nach Niedernzell im Jahre 1947 durch Pfarrer Erwin Sontag.

Eröffnet wurde der Wallfahrtstag in der ehemaligen Klosterkirche St. Kosmas und Damian mit einem festlichen Hochamt, das von Pfarrer Alexander Hermann als Offiziator und Reliquienträger, Pater Johann Baptist und dem Ortspfarrer Dr. Thomas Amann gestaltet wurde. Es kam die Missa Dominicalis für Chor und Bläser in F-Dur des ehemaligen Eichstätter Domkapellmeisters Wolfram Menschick unter der Leitung von Susanne Lang zur Aufführung.

Die Festpredigt hielt Alexander Hermann, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Laupheim. Er bedankte sich für die Einladung als Reliquienträger und schilderte seine persönliche Beziehung zu Gutenzell und deren Barockkirche. Er zeichnete einen Bogen vom irischen Mönchtum, zu dem auch Wendelin gehörte, über das Europa nach dem Untergang des römischen Reiches und den Wirren der Völkerwanderung. Im Zuge der Christianisierung und in einem „weißen Martyrium“ der Botschaft des Glaubens in jedem Einzelnen, Schwachen und Benachteiligten Gott zu erkennen und allen Würde, Ehrfurcht und Respekt zu Teil werden lassen.

Wer kann außer der Kirche diese Botschaft verkünden? In Bezug zur heutigen Situation der Kirche, die bedingt durch Verfehlungen des Klerus immer mehr Menschen veranlasst, der Kirche den Rücken zu kehren, ermuntert er die Gläubigen zum Dienst in der Kirche. „Die Botschaft der Evangelien ist heute nötiger und dringender denn je“. Durch sonntägliche Kirchenbesuche und die Bereitschaft kleine Diensten zu übernehmen, käme man dem Ideal des heiligen Wendelin entgegen, so Pfarrer Hermann .

Mit dem Zwölf-Uhr-Läuten setzte sich der Prozessionszug mit Reliquienträger, 350 Reitern, 7 Musikkapellen und der Fußwallfahrt von Gutenzell nach Niedernzell unter großer Anteilnahme der Bevölkerung an den Straßen in Gang. Nach der Wallfahrtsmesse in Niedernzell, die von Reliquienträger und Pfarrer Dr. Thomas Amann gefeiert wurde, wurden Jubilare geehrt und der in den vergangenen Jahren verstorbenen Reiterkameraden gedacht. Mit dem abschließenden Dank und dem Segen mit der Wendelinusreliquie für die Menschen, das Vieh und die Natur durch Pfarrer Alexander Hermann fand der beeindruckende Wallfahrtstag seinen Abschluss.