Wendelinusreiter blicken voraus

Der Wendelinusritt in Gutenzell findet dieses Jahr am 17. September statt. Wie in den Jahren zuvor, wurden die Reitergruppenführer am 1. Sonntag im August zur Vorbesprechung nach Gutenzell eingeladen.

Im vorausgehenden Gottesdienst wurde an die 2022 verstorbenen Reiterkameraden gedacht. Dies waren: Felix Ackermann (RG Ingoldingen), Rudolf Frey (RG Hauerz), Georg Kiefer, Hans Koch (beide RG Ellwangen), Anton Kunz (RG Rot a. d. Rot), Karl Mack, Pfarrer Otto Mack (beide RG Mietingen), Albert Pfeifer (RG Ummendorf/Mittelbuch), Hartmut Schneider (RG Laupheim), Otmar Bohner, Otto Schönle (beide RG Uttenweiler).

Anschließend trafen sich die Reitergruppenführer, Jubilare, Gäste und der für den Ritt verantwortliche Arbeitskreis im Kapitelsaal des ehemaligen Konventgebäudes um Regularien zu erfüllen und Vorschau auf den diesjährigen Ritt zu halten.

Der Pfarrer der veranstaltenden Kirchengemeinde Dr. Thomas Amann sprach in seinem Grußwort die Naturphänomene und seine negativen Auswirkungen auch im Hinblick auf den Klimawandel an und dankte schon im Voraus den Reitern für ihre Teilnahme am Wendelinusritt. Der neugewählte Bürgermeister Thomas Jerg bedankte sich in seinem Grußwort bei den teilnehmenden Reitern und den vielen Freiwilligen, ohne die der alljährliche Ritt nicht möglich wäre. Er sagte auch künftig die Unterstützung der bürgerlichen Gemeinde zu, um ein gedeihliches Miteinander zu schaffen. Herr BM Jerg legte anschließend den Finanzbericht vor, der nur wenige Veränderungen zeigte. Herrn Kiefer als Kassenprüfer oblag es den Kassenprüfungsbericht abzugeben. Er stellte fest, dass alles in bester Ordnung sei und bedankte sich beim Arbeitskreis für seine geleistete Arbeit. Er beantragte die Entlastung der Kassenführung, die einstimmig erteilt wurde. Zum Abschluss des Treffens war es ihr vorbehalten, traditionell langjährige Teilnehmer am Wendelinusritt zu ehren und auszuzeichnen.

Ein herzliches Vergelt´s Gott für langjährige Treue zum Wendelinusritt ging für 25–malige Teilnahme an Robert Denzel (RG Bühl), Frau Rita Merk (RG Reinstetten), Stefan Welte (RG Steinhausen/Rottum) — für 40–malige Teilnahme an Claudia Kolb (RG Gutenzell), Josef Maier (RG Steinhausen/Rottum), Franz Welte (RG Ellwangen), Kurt Wohlhüter (RG Ummendorf/Mittelbuch).

Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und eine Erinnerungsmedaille.