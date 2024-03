Weltgebetstag 2024 in Biberach.

Am 1. März fand in der Biberacher Bonhoefferkirche der diesjährige ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag Palästina statt. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher beteten um Verständigung, Versöhnung und Frieden im Heiligen Land. „...durch das Band des Friedens“ lautete das Motto dieses Gottesdienstes und tatsächlich fühlen sich Christinnen und Christen in aller Welt mit den Menschen in Palästina und Israel verbunden und hoffen, dass Wege zum gemeinsamen Leben in dieser Region gefunden werden können.

Der Weltgebetstag Deutsches Komitee e.V. fördert dauerhaft weltweit ca. 100 Projekte, die der Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen dienen. Bitte unterstützen Sie diese Arbeit mit Ihrer Spende! Weitere Infos unter www.weltgebetstag.de