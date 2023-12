Weitere Punkte für die Volleyballer des TSV Laupheim

Am vergangenen Wochenende spielten alle drei aktiven Volleyball-Mannschaften des TSV Laupheim auswärts. Bereits am Samstag, 2. Dezember, traten die Herren des TSV Laupheim gegen die SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailigen 2 an. Durch eine erhöhte Eigenfehler-Quote im ersten Satz gewannen diesen knapp die Gegner.

In den nächsten drei Sätzen zeigten sich die Laupheimer konzentriert und präzise, vor allem durch Marco Röhrl, und konnten somit das Spiel mit 3:0 für sich entscheiden. Am darauffolgenden Sonntag trafen die Damen 2 auf den SSV Ulm 1846 3. Mit viel Kampfgeist und Engagement zeigten sich die Laupheimerinnen. Im fünften Entscheidungssatz dominierten die TSVlerinnen dann und gewannen somit das Spiel mit 3:2.

Weniger erfolgreich waren die Damen 1 am selben Tag gegen die TG Biberach 3. Stark einsatzgeschwächt reisten die Laupheimerinnen an und konnten sich gegen den überlegen Gegner nicht beweisen. Das Spiel ging mit 0:3 an die Gegnerinnen aus Biberach.