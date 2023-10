Weitere Ehrenamtliche gesucht

Ernst Aubele begrüßte die Mitglieder im Namen der Vorstandschaft (Achim Reinalter und Günther Weidenlener). Der Vorstandssprecher bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wie in den letzten Jahren appellierte er an die Mitglieder, sich in einem Ehrenamt zu engagieren, zum Beispiel als Kassierer, Platzordner, Platzpfleger, in der Verwaltung etcetera. Beim TOP „Ehrungen“ durfte die Vereinsführung folgende Mitglieder auszeichnen: Die Ehrennadel in Bronze gab es für 5-jährige Mitarbeit für Gabi Eiferle (Jugend), Susanne Magg (Jugend), Nikolaos Liolios (Jugendtrainer), Herbert Friessnegg (Platzpflege) und Otto Marx (Öffentlichkeitsarbeit). Die Ehrennadel in Silber erhielten für 10-jährige Mitarbeit Gerd Mäckle (Jugendleiter), Mirko Micic (Jugendtrainer), Hans-Jürgen Bellert (Platzordner) und Heinz Reinhardt (Platzordner). Jürgen Magg (Jugendtrainer) durfte sich über die Ehrennadel in Gold für 15-jährige Mitarbeit freuen. Eine Ehrennadel in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen Helga Breitenfeld, Holger Herzog, Franciska Lemke und Kerstin Unterseher. Stefan Rampf von der Sportlichen Leitung erinnerte an die sehr guten Leistungen der 1. Mannschaft in der Vorrunde, die Rückrunde war nicht zufriedenstellend. Am Saisonende landete man auf dem 3. Tabellenplatz. Der neue Cheftrainer der 1. Mannschaft, Predrag Milanovic, leistete seit Jahren hervorragende Arbeit in der A-Jugend, er kennt den Verein gut. Sein Co-Trainer Thomas Przibille, ehemaliger Spieler der Olympia, unterstützt ihn. Mirko Micic hat nach zwei Spieltagen die U23 übernommen. Er wird von Co-Spielertrainer Admir Causevic unterstützt. Die sportliche Leitung bekam mit Erwin Ebhard einen erfahrenen Fußballfachmann hinzu. Auch Jugendleiter Gerd Mäckle beklagte die mangelnde Bereitschaft, sich im Jugendbereich zum Beispiel als Trainer zu engagieren. Er bedauert, dass es in den unteren Altersklassen (C-, D-, E-Jugend) deutlich weniger Spieler sind als bisher.

