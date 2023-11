Weinfest mit Hammellauf in Egelfingen wiederum gut besucht

Das Weinfest mit traditionellem Hammellauf zog wieder zahlreiche Gäste nach Egelfingern auf die Alb. Die Trachtenkapelle hatte eingeladen und der Höhepunkt war wieder der Hammellauf gegen Abend. Musik und kulinarisches Vergnügen füllte nahezu den ganzen Sonntag aus. Der Frühschoppen wurde musikalisch von der Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. umrahmt. Ein umfangreiches Repertoire begeisterte die Besucher. Auch das beliebte Egelfinger „Gröschts“ fand reißenden Absatz.

Bereits zum Mittagstisch war die Halle gut gefüllt und bei Kaffee und Kuchen bot danach die Nachbarkapelle aus Wilflingen beste und abwechslungsreiche Blasmusik, ehe der eigentliche Höhepunkt des Festes auf dem Programm stand: der Hammellauf. Vorstand Claus Fritz erklärte die Regularien und lud alle ein, am Hammellauf teilzunehmen und dazu ein „Bilettchen“ zu kaufen. Zu den von der Trachtenkapelle gespielten Märschen bewegte sich dann das Teilnehmerfeld im Kreis in der Halle, um über die vier aufgestellten Holzböcke zu steigen. Nach einigen Runden ertönte mit einem lauten Knall der draußen abgefeuerte Böller vom Schützenverein und Lukas Mors aus Inzigkofen konnte sich als stolzer Gewinner des Hammels freuen. Als weitere Gewinner standen fest: zweiter Preis eine Kiste Bier, Miriam Fritz Bingen und dritter sowie vierter Preis je eine Flasche Wein, Finja Pawtowski Egelfingen und Luka Restle aus Fulgenstadt.

Allgemein ist dem Veranstalter des Hammellaufes wichtig, dass die Gewinner mit dem Tier sorgsam und artgerecht umgehen. Wer den Hammel gewonnen hat, kann daher entscheiden, ob er das Tier auch mitnehmen möchte oder nicht. „Dann ist es besser, wenn der Hammel zurück zum Spender Gerd Saup kommt und der Gewinner dafür eine Entschädigung erhält, so Vorstand Fritz. Für Lukas Mors war sofort klar: „Ich spende meinen Hammel meinen Freunden aus Hochberg, die haben bei Landwirt Fritz Briegel einen tollen Unterstand dafür.“ Dieser schloss sich der Euphorie um den Hammel an und kaufte spontan das weibliche Schaaf aus dem kleinen Gehege vor der Halle dazu, damit der Hammel nicht alleine sein muss.

Den musikalischen Part gegen Abend und zum Ausklang übernahmen die Fulgenstadter Musikanten in bewährter Weise. Nachdem die Besucher bestens mit „Dennetten“ von Lisa und Frank versorgt wurden, trug so manches Gläschen Wein zu einer guten und ausgelassenen Stimmung bis in die Abendstunden bei.