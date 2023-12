Weihnachtsstimmung am Wieland-Gymnasium

In vorweihnachtliche Stimmung versetzten die Chöre des Wieland-Gymnasium ihr begeistertes Publikum, obwohl der Titel des dargebotenen Musicals so gar nicht weihnachtlich klang: „Weihnachten fällt aus!“ Dass das Fest der Feste am Ende doch nicht dem Streik der Engel zum Opfer fiel, war einer Familie mit neugeborenem Kind zu verdanken, der die gemeinsame Zeit wichtiger als der Überfluss an Geschenken war. Und den WG-Schülerinnen und -Schülern, die mit mitreißendem Spiel, Tanz und Gesang das Stück über Weihnachtsmann Ambrosius Schneeweiß und seine Engelsschar in Szene setzten. Foto: Klaus Hahn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.