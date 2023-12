Weihnachtsspende für Seniorenzentrum in Eberhardzell

Die Netze BW setzt ihre Tradition fort, zur Weihnachtszeit sozial tätige Vereine und Institutionen zu unterstützen. Auch 2023 spendet das Unternehmen eine Gesamtsumme von 10.000 Euro an fünf regionale Einrichtungen, die sich durch ihr Engagement in den Bereichen Soziales und Umwelt auszeichnen. Eine dieser Einrichtungen ist in diesem Jahr das Seniorenzentrum Josefspark in Eberhardzell.

Das Seniorenzentrum bietet sowohl betreutes Wohnen als auch ein Pflegeheim mit vollstationären und Kurzzeit-Pflegeplätzen. Die Bewohner*innen - auch den pflegebedürftigen Menschen - sollen ein möglichst aktives und selbstbestimmtes Leben führen können. Das Gebäude ist dafür ideal gelegen: zentral im Ortskern von Eberhardzell inmitten eines Parkgeländes mit Blick auf das Umlachtal.

„Die gezielte Förderung sozialer Projekte vor Ort ist der Netze BW in verschiedenen Aktionen ein Kernanliegen, ganz besonders natürlich zur Weihnachtszeit“, erklärt Netze BW-Kommunalberater Florian Katein. „Darum verzichten wir bereits seit einigen Jahren auf die früher üblichen Geschenke an Geschäftspartner.“ Als wir die Nachricht über die Spende erhielten, konnten wir es zuerst gar nicht glauben, erzählt der Geschäftsführer des Seniorenzentrum Josefspark Hansjörg Ebe. „Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich, wir werden das Geld einsetzen und damit für unsere Senioren den Demenzgarten neu gestalten“, erklärt die Einrichtungsleitung Claudia Friton-Mohr begeistert.