Nach einem schneereichen Wochenende war die Einstimmung für den Wochen- und Weihnachtsmarkt in Tannheim perfekt. Der Donnerstag, 07. Dezember 2023, war sonnig und frostig, als der Markt um 16.00 Uhr begann. Anfänglich kamen die Besucher und Besucherinnen noch zögerlich, aber mit der Dämmerung füllte sich der Rathausplatz zügig. Der Frauenbund Tannheim war mit zwei Ständen vertreten. Einmal gab es, für das leibliche Wohl, Krautschupfnudeln und zum Aufwärmen, heißen Bratapfellikör mit Sahnehaube. Am zweiten Stand wurde weihnachtliche Deko und selbstgemachte Seifen verkauft, die das Team an zwei Nachmittagen zuvor handwerklich hergestellt hatten.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, sowie allen Gästen. Wir wünschen Allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit - Das Frauenbundteam.