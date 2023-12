Weihnachtsfeier Essen auf Rädern Zwiefalten

Die Fahrerinnen und Fahrer von Essen auf Rädern in Zwiefalten trafen sich zur traditionellen Weihnachtsfeier im Felsen in Zwiefalten-Baach. Neben einem sehr guten Essen, standen Ehrungen und Verabschiedungen auf dem Programm.

Obmann Paul Geiselhart begrüßte die Anwesenden herzlich, insbesondere die Bürgermeisterin Alexandra Hepp. Zunächst dankte der Obmann dem Team für die Zuverlässigkeit, den Einsatz und das engagierte Mitarbeiten beim täglichen Dienst. Sein Dank galt daneben besonders seinem Stellvertreter Hermann Schmid und der Kassiererin Claudia Kley, die ihre jeweiligen Aufgaben mit Umsicht und Sorgfalt erledigten.

Bürgermeisterin Alexandra Hepp schloss sich in einem kurzen Grußwort diesem Dank an. Frau Hepp bedankte sich bei allen aktiven Mitglieder im Essensfahrerteam für deren unermüdlichen Einsatz tagaus tagein. Sie hob besonders hervor, dass Essen auf Rädern für Zwiefalten und alle Teilorte eine unverzichtbare Einrichtung ist und dankte persönlich und im Namen der Einwohnerschaft von Zwiefalten für den ehrenamtlichen Dienst am und für den Mitbürger. Daneben verlieh die Bürgermeisterin dem Wunsch und der Hoffnung Ausdruck, dass dies auch in Zukunft so bleiben möge.

Nach dem Essen standen Ehrungen auf dem Programm. Angelika Schmid und Hermann Schmid sind seit Oktober 2013 bei Essen auf Rädern dabei. Angelika Schmid verrichtet seither ihren Dienst umsichtig und gewissenhaft an der Seite ihres Mannes Erich Schmid. Ebenfalls seit zehn Jahren ist Hermann Schmid aktives Mitglied imFahrerteam. Seit nunmehr sieben Jahren ist er außerdem stellvertretender Obmann und immer dann zur Stelle, wenn der Obmann Paul Geiselhart verhindert ist. Bei beiden bedankte sich Paul Geiselhart für die treue Mitarbeit und das unermüdliche Engagement während der vergangenen zehn Jahre. Beide erhielten ein kleines vorweihnachtliches Präsent als Anerkennung. Hermann Schmid war verhindert und erhält sein Geschenk aus den Händen des Obmann im privaten Rahmen.

Im Anschluss wurden Elisabeth Kuch, Waldemar John und Herbert Holder verabschiedet. Zusammen bringen sie es auf 39 Jahre im ehrenamtlichen Dienst. Mit einem Geschenk und dem gebührenden Dank verabschiedete der Obmann sie aus dem Team der Essensfahrer.