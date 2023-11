Weihnacht im Caribbean-Sound mit den Kolibris

Im Jahr 2005 wurde die Idee geboren, Weihnachtslieder auf den Steeldrums zu spielen. Das war ungewohnt, waren die Buchauer Kolibris doch bekannt für den unverkennbaren Samba-Partysound. Doch wie es bei der Familie Wissussek so ist, wurde die Idee kurzerhand in der üblichen Manier umgesetzt. Sohnemann arrangiert und die Mutter näht die Kostüme. So kam es dann auch im ersten Winter zu einigen kleineren Auftritten in der Region. Mit einfachen Ponchos umhängend und anfänglich einfachen Arrangements versuchten sich die Kolibris an den Weihnachtsliedern.

Ein ungewöhnlicher und doch tief emotionaler Sound ließ die Veranstalter aufhorchen. Für Wissu war nach jedem Auftritt in den Folgejahren klar, dass sich der Sound steigern und die Arrangements verbessern müssen. Auch in Irmgards Nähwerkstatt wurden weitere Variationen des Bühnenoutfits ausprobiert. 2010 konnten sich die Karibik-Band bereits über einen vollen Tourenplan freuen und der Radius der Events weitete sich schlagartig aus. Konstanz, Lindau, Friedrichshafen zeigte Interesse und buchten die Band. Mit dem Titel „White Christmas“ intonierte der Bandleader erstmals Gesang zum Instrumental und weitere gesungene Titel sollten folgen. Halleluja im Münsterportal Ulm, wurde wie der Klassiker „Niklas war ein Seemann“ ein Markenzeichen der tiefen Stimme von Michael Wissussek. Es blieb nicht bei Cover-Versionen, denn Wissu schrieb zunächst deutsche Liedtexte für den bekannten John Lennon Song „War is over“ und produzierte im SWR-Landesstudio Stuttgart das Weihnachtslied „Weihnacht ist immer“.

Inzwischen waren die Kolibris im Europark Rust zu Gast und auch der Bietigheimer Sternlesmarkt wollte auf die Band nicht verzichten. Volles Tourprogramm ist seit Jahren angesagt, so auch auf der X-Mas Tour 2023. Mit den blauen, pelzigen und knielangen Mänteln aus der Schneiderei von Irmgard Wissussek, sind die Kolibris über Jahre schon ein „Hingugger“, doch in der Tour 2023 setzt die Band noch ein weiteres Highlight mit der Sängerin Brigitte Thaler aus Aulendorf. Die Titelmelodie von dem bekanntesten Märchenfilm „3 Nüsse für Aschenbrödel“ wird es in einer brillanten Stimmfaszination zu hören geben, wie auch den Klassiker „One Moment in Time“ von Whitney Houston. Stille Nacht in einem professionellen Sopran und ein Amazing Grace, welches die Seele der Sängerin in Soul und Blues leben lässt.