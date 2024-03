Wechsel in der Vorstandschaft beim TSV Attenweiler

Die 56. Jahreshauptversammlung des TSV Attenweiler wurde wie gewohnt in der Krone Attenweiler ausgetragen. Pünktlich eröffnete Markus Eppler die Sitzung. Der Rückblick auf das vergangene Sportsjahr zeigte, dass der TSV in den vergangenen Jahren ein Gerüst an Aktivitäten aufbaute das über das Jahr hinweg für viel Abwechslung sorgt. Dabei werden alle Abteilungen: Kinderturnen, Jugendfußball, Freizeitsport und aktive Fußballer angesprochen.

Eppler hatte sich dazu entschieden sich nicht noch einmal zur Wahl zur Verfügung zu stellen. Glücklicherweise konnte mit Christian Altenschmidt ein junger und motivierter Nachfolger für die Position Vorstand Sport und Spiel gefunden werden. Zusammen mit Gabriele Haf, die den Vorstandsposten Öffentlichkeitsarbeit neu übernahm, hat der TSV Attenweiler nun wieder gemeinsam mit Yvonne Roth als Vorstand Finanzen ein Dreiergespann für die anstehenden Aufgaben.

Mit Christian Schneider als Abteilungsleiter Fußball und Simon Gerster als Assistenz Fußball nahm der TSV zwei neue Gesichter in die Vorstandschaft auf. Die Abteilungsleitung für den Jugendfußball wird Doris Gerster übernehmen. Renate Gerster (Assistenz Kinderturnen), Thomas Wanner (Assistenz Finanzen), Karin Motzet (Beisitzerin), Patrick Braith (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Yvonne Roth erläuterte die Ausgaben und Einnahmen des Vereins. Der TSV Attenweiler schloss erfreulicherweise mit einem positiven Geschäftsjahr. Zahlreiche Veranstaltungen sorgten für Einnahmen, die alle laufenden Kosten deckten. Die Kassenprüfer fanden die Vereinskasse in einem sehr gut gepflegten Zustand vor und empfahlen die Entlastung.

Das Grußwort der Gemeinde sprach Bürgermeister Grootherder. Er betonte, dass eine Gemeinde mehr als nur aus Straßen und Häusern besteht. Um diese zu beleben ist die Vereinsarbeit enorm wichtig. Er bedankte sich für das große Engagement des TSV Attenweiler und sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde Markus Eppler als Vorstand verabschiedet. Der Applaus, den er hierbei bekam, bestätigte seine gute Arbeit und sprach den Dank und die Anerkennung für das Geleistete aus.

Markus Eppler bedankte sich im Schlusswort bei allen ehrenamtlichen Helfern im Verein, ohne die ein Vereinsleben nicht möglich wäre.