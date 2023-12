Wechsel im Vorstandsgremium

Die Anzahl der Mitglieder beim OV Berkheim-Oberopfingen ist auch, gemäß dem Trend beim VdK, gestiegen.

Etwas verspätet hielt der VdK Orstverband Berkheim-Oberopfingen seine Jahreshauptversammlung ab. Auf Grund von angekündigten Personalwechseln im Vorstand und einem Todesfall waren 5 Posten neu zu besetzen, was meist nicht so einfach ist. Aber der Vorstand ist nun mit 7 Personen wieder komplett. Kreisvorsitzender Helmut Stebner konnte als Wahleiter problemlos die Neubesetzung durch einstimmiges Votum der Versammlung feststellen. Durch einen tödlichen Unfall musste auch ein Rechnungsprüfer neu bestimmt werden. Zwei verdiente Vorstandsmitglieder wollten nach 20 Jahren ihre verantwortungsvolle Tätigkeit an Nachfolger abgeben. Der Kassier Walter Morgenröther, 81-jährig, übergab seine bisherige sehr zuverlässige und ordentliche Arbeit an seinen Nachfolger Reinhold Roth. Auch die Schriftführerin, die ihre Arbeit seit 2004 zuverlässig und engagiert erfüllte, war über die Wahl von Brigitte Franke sehr angetan. Oberopfingen, die ehemals selbständige Gemeinde, ist seit 1948, dem Gründungsjahr, beim Ortsverband Berkheim und erfährt dort einen starken Mitgliederzuspruch. Der künftige stv. Vorsitzende ist Gebhard Klein aus Oberopfingen. Die bisherige Frauenbeauftragte, Margarethe Alt, die krankheitsbedingt ihren Posten nicht mehr wahrnehmen kann, wird ersetzt durch Gerolda Marrandino aus Berkheim. Die zwei Rechnungsprüfer sind künftig Reinhard Weinand und Gerhard Horvat. Den Vorsitz übernimmt Eugen Ruß für zwei weitere Jahre.

Beim Totengedenken gedachte man dem tödlich verunglückten Rechnungsprüfer Reinhold Maucher und dem langjährigen Mitglied Josef Suiter.