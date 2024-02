Einmal im Jahr findet im Dekanat Biberach die Konferenz der Einrichtungsleiter statt. In diesem Jahr hatten die Schulleiter, Profilstellen und Krankenhausseelsorger des Dekanats ein besonderes Thema: Elmar Braun, selbst Imker und bis vor Kurzem noch Bürgermeister von Maselheim, hielt einen mitreißenden Vortrag zum Thema „Was können Führungskräfte von Bienen lernen“.

„Bienen sind ein Erfolgsmodell der Natur - was also können wir von ihnen in unser Leben übertragen?“ ließ er die Anwesenden nachdenken. Jede einzelne Biene ist für das Funktionieren des Volkes notwendig, aber es kann nur eine Königin geben. Hier ergibt sich die erste Analogie zur Führungskraft: Der Betrieb, in dem wir arbeiten muss in Ordnung sein - ohne die Königin bricht das Chaos aus. Auch eine Führungskraft zeichnet sich durch ihre Haltung aus, die Führung übernehmen zu wollen.

Arbeitsbienen leben nur sechs bis sieben Wochen. Frisch geschlüpft, sind sie Heizerbienen, werden zu Reinigungsbienen, übernehmen Ammenaufgaben, arbeiten am Bau oder als Fächel- oder Wächterbiene und kurz vor Lebensende, also mit der meisten Lebenserfahrung, sind sie Pfadfinderbiene. Auch Mitarbeiter in Firmen und Verwaltungseinheiten werden normalerweise nie ihr ganzes Leben lang für die gleiche Aufgabe eingesetzt. Jeder wächst an seinen Aufgaben unter einer guten Führung. Wenn die Arbeit jedes einzelnen als wichtig wahrgenommen wird, funktioniert die Gesamtheit und es entsteht ein gutes und lebendiges Arbeitsklima - im Bienenstock genauso wie in menschlichen Gemeinschaften.

„Ich möchte keine Biene sein“, bemerkt Imker Elmar Braun. Die Biene hat keinen freien Willen, sie besitzt keine Individualität. In unserer demokratischen Gesellschaft sind wir am Gemeinwohl orientiert und müssen uns am Umgang mit den Schwachen in der Gesellschaft messen lassen. Als Imker hat er gelernt, dass es wichtig ist, ruhig und gelassen an die Arbeit zu gehen. Wer entspannt in eine Sitzung geht, kann andere Meinungen zulassen und tolerante Lösungen entwickeln.

Ein gutes Fazit der Einrichtungsleiterkonferenz und gute Motivation für das weitere Arbeitsleben in der Etage der Führungskräfte.