Was kann eine Mediothek?

SchülerInnen des einjährigen Berufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife (BKFH) und der Wirtschaftsoberschule (WO) waren mit ihren Lehrkräften Lisa Dumortier, Milica Majstorovic und Wolfgang Trotter in der Mediothek am Berufsschulzentrum in Biberach. Als Außenstelle der HBC ist dort Literatur aus vielen Sparten vertreten. Die Klassen erhielten zuerst eine Führung durch die Bibliothek, so dass die Räume dort bekannt waren. Zudem erhielten die SchülerInnen Einblick in die Arbeit des Buchscanners, der die Arbeit in einer Bibliothek wesentlich erleichtert.

Anschließend folgten für die SchülerInnen drei Module: 1. Modul: Aufbau und Sortiersystem einer Bibliothek. 2. Modul: Quellenbewertung. 3. Modul: Zitieren und Erstellen eines Literaturverzeichnisses.

Diese Module sollen den jungen Erwachsenen dann im Verlauf des Schuljahres bei ihrer Seminararbeit helfen, bei der sie genau dieses Handwerkzeug wieder brauchen werden. Nach der intensiven Arbeit in der Mediothek folgte noch zum Abschluss ein gemeinsames Essen.