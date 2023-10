Große Begeisterung und Interesse weckte die erste Vorlesung im neuen Wintersemester 2023/2024 der Kinder-Uni-Oberschwaben an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, 4. Oktober, sprach Uwe Ilg von der Universität Tübingen mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren über die Frage „Warum verschwindet die Maus?“.

Konrektor Philipp Tress eröffnete die Veranstaltung und begrüßte über hundert Kinder aus 16 verschiedenen Schulen. Danach übernahm Elisabeth Sontheimer-Leonhardt, Vorsitzende und Leiterin der Kinder-Uni-Oberschwaben, das Wort und stimmte auf die 90-minütige Vorlesung ein. Anschließend überreichte sie fünf Kinder-Bachelor-Abschlüsse sowie zwölf Kinder-Master-Abschlüsse an die sichtlich stolzen Kinder-Forscher/-innen.

Anschaulich erklärte Professor Ilg den Kindern die Verarbeitung von Sinneseindrücken durch das menschliche Gehirn und wie wir durch einfache Tricks getäuscht werden können. Hierfür verstand er es aus seiner Vorlesung eine handlungsorientierte und bewegte Veranstaltung zu machen, indem er die Kinder durch seine Experimente zu optischen und akustischen Täuschungen zum Mitmachen anregte.

Herr Ilg bereitete ein komplexes Forschungsgebiet schülergerecht auf und beantwortete wertschätzend und mit viel Hingabe die Fragen und Überlegungen der Kinder. Die erste Kinder-Vorlesung im neuen Wintersemester endete an der Donau-Bussen-Schule mit einem lauten Klopfapplaus und ermutigte die Kinder dazu, künftig selbst unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.