Eine kaputte Bank, ein besprühtes Denkmal, ein zerstörter Hundekotbehälter: Immer wieder kommt es in Warthausen zu Fällen von Vandalismus, meist im selben Gebiet. Die Gemeinde geht damit offen um und veröffentlicht die Fälle im Mitteilungsblatt. Bei der Polizei sieht man dabei kein größeres Problem in der Gemeinde.

Allein 2023 hat die Gemeinde Warthausen bereits ein Dutzend Fälle von Vandalismus dokumentiert. Im März traf es etwa die Scheiben einer Bushaltestelle, im August wurde das Denkmal in der Schlosssteige besprüht, vor kurzem ladeten Unbekannten einen ganz Berg von Autoreifen im Wald ab. Was dabei als „Vandalismus“ gilt, muss die Gemeinde entscheiden, denn: einen Straftatbestand „Vandalismus“ gibt es nicht.

Wir wollen einfach klarmachen: Wir dulden das nicht in Warthausen. Wolfgang Jautz

Ist Vandalismus in Warthausen schlimmer als anderswo?

Deswegen kann die Polizei auch nicht sagen, wie häufig es zu Vandalismus in Warthausen kommt. Meist werde der Begriff jedoch in Verbindung mit Sachbeschädigung verwendet, erläutert das Polizeipräsidium in Ulm auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Die Hundetoilette war an Ostern beschädigt worden. (Foto: Gemeinde Warthausen )

Und dafür gibt es Zahlen, die zeigen: Während es in den Jahren zuvor jeweils zwischen zehn und zwölf Fälle von Sachbeschädigung jährlich in Warthausen gab, hat sich die Zahl 2022 plötzlich auf 27 erhöht.

Das spiegelt nicht die Entwicklung im gesamten Landkreis wieder, im Gegenteil. Dort hat sich die Gesamtzahl an Fällen der Sachbeschädigung zwischen 2018 und 2022 nämlich stets verringert. Sie würden im „üblichen“ Rahmen liegen, so die Polizei. Der angrenzende Alb-Donau-Kreis habe etwa ähnliche Zahlen.

„Es sind aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für den Landkreis Biberach keine besonders belasteten Örtlichkeiten erkennbar“, heißt es weiter. „Auch werden ganz unterschiedliche Objekte beschädigt.“

Darum spricht die Gemeinde offen darüber

Für die Polizei fallen die Vorkommnisse in Warthausen also nicht aus dem Rahmen. Bürgermeister Wolfgang Jautz, selbst früher Polizist, aber sagt: Jede Beschädigung sei eine zu viel. „Wenn man dem nicht begegnet, dann haben wir das überall“, sagt er. Bisher treten die meisten Fälle im Bereich des Fußwegs Richtung Schlossgut auf.

Daher liege die Vermutung nahe, dass es sich um immer ähnliche Täter handle, die ober- oder unterhalb dieses Weges wohnen würden. Die Polizei ermittelt in den Fällen gegen Unbekannt, zu den laufenden Verfahren gibt sie daher keine Auskunft.

Im Oktober war die Bank hinter Tinas Café beschädigt worden. (Foto: Gemeinde Warthausen )

Damit, die Vorfälle immer wieder auch im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen, möchte Jautz die Bürger sensibilisieren. Wenn sie etwas Auffälliges in dem Bereich beobachten, sollen sie sich bei der Gemeinde oder der Polizei melden, fordert er. „Wir wollen einfach klarmachen: Wir dulden das nicht in Warthausen.“

Schon im August hatte die Gemeinde bekräftigt, dass jeder Fall ausnahmslos zur Anzeige gebracht werde. „Das ist einfach ein Delikt“, sagt Jautz, und die Beseitigung der Schäden verbrauche Steuergelder und sei ein Aufwand für die Gemeinde.