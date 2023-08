Für vieles braucht man heute eine stabile Internetverbindung: Supermarktkassen, die Nahwärmeversorgung im Keller, die Steuerung von Baumaschinen. Das Problem ist, dass da, wo erst gebaut wird, oft noch kein Internetanschluss liegt.Die Firma Connecting Case aus Warthausen bietet die Lösung dafür an. In schwarzen und gelben Koffern können Gewerbetreibende bei ihnen Internet zum Mitnehmen bekommen.

In die gelben Koffer passen Router, Antenne und alle Kabel, die man auf der Baustelle für den Anschluss braucht. (Foto: Maike Daub )

Connecting Case gibt es seit rund 10 Jahren. Im Dezember 2020 haben die heutigen Geschäftsführer Andrea Coskun–Goy und Enis Coskun die Firma übernommen und in eine Gesellschaft umgewandelt. Sie beschäftigen nun etwa zehn Mitarbeiter am Standort in Warthausen und in einer Zweigstelle bei Bielefeld.

Das steckt in den Koffern

Das wichtigste Produkt für Connecting Case (deutsch: „verbindender Koffer“) sind, passenderweise, verschiedene Koffer, die die Kunden für die Dauer ihrer Baustelle mieten können. Je nach Ansprüchen sind die größer oder kleiner und können für mehr oder weniger Arbeitsplätze das Internet bereitstellen. Selbst wo die Netzabdeckung schlecht ist oder wenn der Handy–Hotspot wegen zu vielen angeschlossenen Geräten nicht mehr ausreichen würde, findet der Connecting Case noch eine leistungsstarke Verbindung.

In den Koffern finden sich eine Antenne, ein Router und die nötigen Verbindungskabel. Statt den Internetanschluss über ein verlegtes Kabel herzustellen, ermöglicht die Antenne es, das Mobilfunknetz mit 4G oder 5G zu nutzen. Dafür arbeitet Connecting Case mit allen Anbietern zusammen, sagt Enis Coskun.

Nachfrage nimmt zu

Der Aufbau des Internetanschlusses auf der Baustelle sei dabei ganz einfach: „Die Antenne mit Magnethalterung auf den Baucontainer drauf, Kabel reinziehen, Strom drauf: fertig“, erklärt er.

Du kannst einfach nichts mehr machen, wenn du kein Internet hast. Das geht keine Kasse mehr, da geht gar nichts mehr. Andrea Coskun–Goy

Zwischen 300 und 400 solcher Koffer haben sie, aber das Lager ist klein: Sie seien quasi durchgehend im Umlauf. Und auch, wenn die Firma nur eine Vorlaufzeit von etwa einer Woche benötige, seien bereits erste Anfragen für 2026 da.

Funktioniert auch als Rucksack

Seit Kurzem bietet Connecting Case zudem das System „5G2go“ an, das sie auch selbst herstellt und das noch mobiler sei. Dieser etwa zehn Kilo schwere Koffer ist batteriebetrieben und kann je nach Ausführung bis zu 14 Stunden laufen, bevor er geladen werden muss. Er ist wasserdicht und kann auch als Rucksack umgeschnallt werden.

Internet auf Knopfdruck: Das verspricht Connecting Case mit „5G2go“. (Foto: Maike Daub )

Dafür ist er nicht gerade billig: „5G2go“ kann man für rund 8500 Euro netto kaufen, Leasing sei jedoch auch möglich. Das System sei nicht nur für Baustellen interessant, sondern auch für den Einsatz in Katastrophengebieten zum Beispiel, sagen die Geschäftsführer von Connecting Case. Es würde weltweit funktionieren — „außer in Nordkorea“, scherzt Andrea Coskun–Goy.

Digitalisierung macht es nötig

„Du kannst einfach nichts mehr machen, wenn du kein Internet hast. Das geht keine Kasse mehr, da geht gar nichts mehr“, fasst sie zusammen. „Die Digitalisierung schreitet auch im Bau voran“, ergänzt ihr Mann. Messungsarbeiten, Planungen, Automatisierung und Fernsteuerung seien da wichtige Themen. „5G ist für uns der Booster dafür.“ Deswegen hätten sie sich auch 2020 dafür entschieden, Connecting Case zu übernehmen. „Das ist eine zukunftsträchtige Geschichte“, ist Coskun überzeugt.